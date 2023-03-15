Омский мэр Шелест поздравил со 105-летием старейшую горожанку Юлию Дерябину

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В своем telegram-канале мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что побывал в гостях у старейшей омички - Юлии Дерябиной. Градоначальник поздравил со 105-летним юбилеем горожанку. А также рассказал, что Юлия Ильинична всю жизнь прожила в Омской области, и на ее долю выпало немало испытаний.

- Она - человек удивительной судьбы. Разруха после Гражданской войны, коллективизация, Великая Отечественная, тяжелое послевоенное время – чего только не выпало на ее долю, - сообщил мэр города Омска.

Юлия Ильинична работала в с утра до позднего вечера. Пахала землю на лошади, валила лес, вязала снопы, убирала зерно, также помогала фронту - вязала носки, варежки. Получила почетное звание – «Труженик тыла». Держала корову, сажала по 30 соток картошки, чтобы легче было прокормить детей. До ста лет вязала носки и варежки для всей большой и дружной семьи. Всего у нее семеро детей, 13 внуков, 17 правнуков, семь праправнуков. Она окружена заботой родных и близких, вполне самостоятельна, в курсе всех главных новостей города и страны.

- Пожелал Юлии Ильиничне доброго здоровья. Был рад общению с ней, очень светлым и позитивным человеком, - поделился впечатлениями Шелест.

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