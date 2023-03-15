В Омской области в аварии с КАМАЗом погиб пожилой водитель ВАЗа

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Днем 15 марта в Большереченском районе Омской области произошло ДТП со смертельным исходом. Погиб один из водителей столкнувшихся автомобилей. Ему было 78 лет.

- Предварительно установлено, что мужчина 1945 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21102, двигаясь по автодороге Омск–Тара, в районе 238 километра допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, под управлением мужчины 1971 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе полиции региона.

Окончательные обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

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