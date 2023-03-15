Омский ХК «Авангард» продлил контракты с вратарем Мишуровым и защитником Чистяковым

Семен Чистяков, пресс-служба ХК.

Пресс служба омского хоккейного клуба «Авангард» сообщила о продлении контрактов с защитником Семеном Чистяковым и вратарем Андреем Мишуровым. Новое соглашение с Чистяковым носит односторонний характер и заключено до 30 апреля 2026 года. Договор Мишурова - двусторонний, рассчитан на год меньше - до 30 апреля 2025 года.

- Оба хоккеиста здорово проявили себя в текущем сезоне, вышли на новый уровень. Чистяков, помимо результативности, добавил в надежности у своих ворот. Мишуров не только уверенно действовал на буллитах, но и в концовке регулярки в матчах против сильных соперников доказал на деле, что на него можно положиться на уровне КХЛ. Благодарю агента игроков за оперативность по ходу переговоров, нам быстро удалось прийти к соглашению по всем вопросам, - рассказал генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин.

Рейтинги таковы. Чистяков сыграл в нынешнем сезоне 63 матча и набрал 29 (6+23) очков при показателе полезности «+15». Мишуров провел за «Авангард» пока лишь 12 матчей.

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