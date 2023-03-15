В Омске ищут 13-летнего школьника, уехавшего утром на автобусе и не вернувшегося домой

В Омске волонтеры и полиция разыскивают школьника Алексея Анисимова 2009 года рождения. Известно, что парень на остановке общественного транспорта «2-я Ленинградская» сел в автобус № 55, следовавший в сторону центра. Больше мальчик на связь не выходил, его местонахождение неизвестно.

Как сообщают близкие, забившие тревогу, Алексей был одет в шапку темного цвета с помпоном, темную куртку с капюшоном с опушкой, голубые штаны. При себе имел рюкзак черно-синего цвета.

Если вам известно местонахождение ребенка, сообщите об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02(102).

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