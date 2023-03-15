В аукционе на строительство высотки на Перелета в Омске победило «СМУ-11 Стройбетон «Южное»

Фото: Иван МАКЕЕВ

В департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска 15 марта были подведены итоги открытого аукциона между претендентами на застройку высотки по улице Перелета. В результате один из четырех претендентов получил в аренду почти на 9 лет участок площадью 9 838 квадратных метра, предназначенный под строительств многоквартирного дома высокой этажности и парковки.

- Уровень конкуренции составил четыре участника на лот, шаг аукциона составил 424 500 рублей. Победителем признано ООО «СМУ-11 Стройбетон «Южное». Срок действия договора аренды — 8 лет 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона составляла 14 152 600 рублей в год. Итоговый размер ежегодной арендной платы, определённый по результатам аукциона, составил 64 243 600 рублей в год, - заявили в пресс-службе мэрии.

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