В Омске на бульваре Победы установят новый детский игровой комплекс

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На портале «Госзакупки» появилась информация о том, что омское УДХБ закупит новую детскую площадку для бульвара Победы. Напомним, что в прошлом сезоне старую площадку демонтировали. Пока административный департамент ищет подрядчика для закупки и монтажа. Требования следующие: в игровом комплексе должен быть скалодром и две горки, информационный щит с правилами пользования. Начальная цена контракта — 4 589 838,23 рублей.

- Комплекс состоит из не менее 9 разновысотных взаимосвязанных площадок, 6 из которых имеют крышу. Площадки соединены между собой ступенями и мостами — наклонным, подвесным, прямым, тоннельным переходом или канатным подвесным мостом, — сообщает документация аукциона.

Прежний комплекс снесли спустя лишь три года после установки. Виной всему - техническое освидетельствование, которое гласило об изношенности. Из-за интенсивного использования комплекса три лета подряд он стал небезопасен для посетителей.

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