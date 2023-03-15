Контракт с подрядчиком, ведущим капремонт омской гимназии № 88, расторгнут

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Департамент строительства в одностороннем порядке расторг контракт с ООО СПК «АртСервис» на проведение работ по капитальном ремонту здания гимназии № 88 в Октябрьском округе.

Причиной этого решения стало то, что компания предоставила недостоверные документы при заключении контракта.

— Такое решение — императивное требование закона: с недобросовестными подрядчиками мы не работаем. Что касается непосредственно процесса капитального ремонта. Те, кто следит за этой историей, знают, что объект оказался с «секретами». Из-за дефектов, допущенных при строительстве в 1955 году, в 2023-м мы имеем реальную угрозу обрушения здания. Объект возводился хозспособом, непрофессиональными строителями, без должного контроля, — сообщили ведомстве.

На данный момент на объекте специалисты завершают экспертизу, по итогам которой будет принято решение о целесообразности выполнения дальнейших ремонтных работ.

Напомним, капитальный ремонт здания образовательного учреждения стартовал осенью 2022 года. В 2023 году в Омске планируют приступить к ремонту еще двух школ — № 3 и № 75. Они обе расположены в Ленинском округе.

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