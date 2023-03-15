В Чили прошел турнир в память о легендарном омском самбисте Александре Пушнице

В конце февраля в Чили прошел турнир по самбо в память о легендарном самбисте и почетном гражданине Омска Александре Пушнице.

– Мы собрались все вместе, чтобы посмертно отдать дань уважения великому чемпиону и выдающемуся человеку с большим сердцем. Подвести итог его жизни – задача не из простых, его дела и победы никого не оставляют равнодушными, они выходят за рамки привычного и являются примером для подражания будущим поколениям самбистов всего мира, – приводит sambo.sport слова президента Чилийской национальной спортивной федерации самбо и боевых искусств Нельсона Ромеро.

Напомним, Александр Пушница скончался в Омске 27 января 2023 года на 74-году жизни.

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