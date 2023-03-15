В Омской области с начала 2023 года дети-сироты получили 144 квартиры

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области с начала 2023 года дети-сироты получили ключи от 144 квартир. Жилье было приобретено при помощи жилищных сертификатов.

— Сейчас 29 объектов жилой недвижимости проходят процедуру регистрации права собственности, и ещё 20 выбранных сиротами вариантов жилья находятся на рассмотрении специалистов минстроя. Восемь граждан продолжают выбирать подходящие варианты, — отметили в региональном минстрое.

Отметим, жилищный сертификат представляет собой денежную выплату, которая может быть использована для приобретения жилья. За 2022 года детям-сиротам, достигшим 23 лет, был выдан 201 подобный сертификат на сумму около 2,5 миллиона рублей каждый.

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