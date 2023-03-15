В Октябрьском округе Омска может появиться сквер имени директора электромеханического завода

В ближайшее время предложение жителей Октябрьского округа рассмотрят депутаты омского Горсовета. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Омске в районе улиц 1-й и 3-й Военной может появиться сквер имени бывшего директора электромеханического завода Валентина Зайцева.

С предложением благоустроить территорию в районе этих улиц и присвоить ей наименование «сквер имени В.И. Зайцева» в окружную администрацию обратились жители Октябрьского округа. Омичи изъявили желание, чтобы ее благоустроили к июлю 2023 года.

Предложение горожан уже рассмотрели и единогласно поддержали члены топонимической комиссии. В ближайшее время его обсудят депутаты омского Горсовета.

Отметим, Валентин Зайцев (10 июля 1928 — 17 января 2011) на протяжении долгих лет был директором Омского электромеханического завода. С 1979 по 1984 годы являлся депутатом Верховного Совета СССР. Зайцев был удостоен ряда наград среди которых, ордена Ленина и Октябрьской революции.

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