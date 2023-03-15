В Омской области инвесторы смогут получить ветхие здания в аренду за 1 рубль в год на полвека

Фото: Иван МАКЕЕВ

Минимущества Омской области разрабатывает проект по привлечению инвесторов для реконструкции и ремонта объектов, находящихся в собственности региона.

Власти планируют выставить на торги объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и требующие ремонта. Начальная цена арендной платы для инвесторов составит всего 1 рубль за 1 квадратный метр. Срок договора аренды — не менее 49 лет.

— В настоящее время ведется подготовка положения о предоставлении в аренду неиспользуемых объектов недвижимого имущества, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и находящихся в ведении областных госпредприятий и учреждений. Это позволит восстановить и вовлечь в оборот свободные объекты недвижимости, сохранив их принадлежность к областной собственности, — рассказал министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов.

Как отметили в ведомстве, программа «Один рубль за квадратный метр» позволит привлечь средства для реконструкции как минимум 80 объектов разной площади и назначения.

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