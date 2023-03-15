В омских тюрьмах организовали социальные курсы «Спроси о важном»

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

Анализ современного состояния социальной работы с осужденными в уголовно-исполнительной системе говорит о том, что она нуждается не только в совершенствовании, но и в некотором преобразовании. Прежде всего, это обусловлено тем, что за последние годы некоторые формы работы перестали быть эффективными, как прежде, и во многом стали замедлять прогрессивные преобразования в области социальной помощи осужденным.

Социальная работа должна быть адресной, предназначенной для каждого конкретного человека с учетом его личностных особенностей, интеллектуальных возможностей и прочих индивидуальных характеристик. К такому требованию в наибольшей мере соответствуют индивидуальные формы социальной работы, а при соблюдении необходимых условий (подбор однородной по составу группы осужденных, создание благоприятной для восприятия социального воздействия атмосферы, актуальность для всей группы обсуждаемой проблемы и т.д.) – групповые формы работы.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.

Сказанное выше определило необходимость разработки модели курсов оказания помощи для социально незащищенных осужденных, включающих в себя совокупность целей, задач и методов, реализуемых в процессе взаимодействия администрации учреждений УФСИН России по Омской области и осужденных.

Инициатива организации курсов принадлежит начальнику отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Омской области Егору Капаницких. Сотрудники групп социальной защиты осужденных в учреждениях дружно подхватили данную идею.

Законодательство РФ не содержит единого определения категории «социально незащищенные граждане». Часто при упоминании данной категории в нормативных актах не определяется круг относящейся к ней лиц. В отдельных нормативных актах и в правоприменительной практике группы социально незащищенных граждан указываются применительно к регулируемым правоотношениям. Традиционно это лица, которые в силу возраста, сложных жизненных обстоятельств, состояния здоровья нуждаются в социальной поддержке и защите.

К данной категории в учреждениях относятся инвалиды, пенсионеры по старости, ветераны боевых действий, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица без определенного места жительства, лица, утратившие социально-полезные связи, мужчины и женщины, имеющие ребенка до 14 лет и являющиеся единственным родителем, воспитанники коррекционных школ, несовершеннолетние.

Курсы преследуют цель решить различные социальные вопросы отдельных категорий осужденных, предоставить наиболее эффективные способы преодоления возникающих проблем.

Основными задачами курсов являются: доведение актуальной информации в области социальной защиты, здравоохранения, пенсионного обеспечения, вовлечение осужденных во взаимодействие со сторонними заинтересованными социальными службами, снятие тревожности и страха в период прибытия в исправительное учреждение и отбывания срока наказания.

Занятия с осужденными в рамках курсов «Спроси о важном» сотрудники учреждений УФСИН России по Омской области начали проводить с октября 2022 года. По состоянию на март 2023 года в учреждениях УФСИН России по Омской области содержится около 6 000 осужденных, из них Курсы посещают 800 осужденных, подпадающих под категорию «социально незащищенных граждан».

За 5 месяцев работы курсов оказана помощь в бытовом и трудовом устройстве после освобождения 86 осужденным, с 9 осужденными, состоящими в категории «детей-сирот» проведена разъяснительная работа и организована помощь в сборе документов и постановке в очередь на получение жилья, 89 осужденным оказана помощь в оформлении пенсий и социальных пособий.

- Целью работы курсов является то, чтобы осужденные получили ответы на все интересующие их вопросы, знали свои права и обязанности, закрепленные в законодательстве РФ, получили комплекс важных знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного решения собственных проблем, – рассказал начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Омской области, Егор Капаницких.