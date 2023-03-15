В 2022 году к Уполномоченному Омской области по правам человека поступило почти 2 000 обращений

В 2022 году в адрес Уполномоченного Омской области по правам человека Ирины Касьяновой было направлено 1 970 обращений по различным вопросам соблюдения и защиты прав жителей региона. В аппарате Уполномоченного Омской области по правам человека отметили, что при сравнении темы обращений граждан с предыдущими годами, процентное соотношение меняется, но общие тенденции в течение последних лет остаются практически неизменными. Более 2/3 обращений (до 80 %) поступает по двум группам прав: социальные права (в том числе пенсионные и жилищные) и права человека в судебной и правоохранительной деятельности. В аппарате Уполномоченного Омской области по правам человека уточнили, как обратиться к Уполномоченному Омской области по правам человека. Для удобства заявителей обращения к Уполномоченному принимаются в различных формах – традиционно по почте, в электронном виде через официальный сайт и электронную почту, на личном приеме, по телефону. Направить жалобу или обращение можно: – по почтовому адресу: 644043, город Омск, улица Красный Путь, дом 9, кабинет 321; – на электронную почту: postmaster@upch55.ru; – через форму для обращения на официальном сайте Уполномоченного Омской области по правам человека https://upch55.ru/. Обращение должно содержать предложение, заявление или иную информацию, касающуюся нарушений прав и свобод заявителя. При необходимости к обращению или жалобе прилагаются документы и материалы либо их копии. Жители региона могут записаться на личный прием к Уполномоченному Омской области по правам человека Ирине Касьяновой. Прием проходит еженедельно по вторникам с 10:00 до 13:00 по предварительной записи. Граждане также могут задать волнующие вопросы сотрудникам аппарата Уполномоченного и отстоять свои законные интересы в самых разных направлениях. Специалисты осуществляют прием населения по предварительной записи, а также проводят юридические консультации по телефону. Единый номер для записи на личный прием и получения справочной информации: 21-31-77. Всем заявителям предлагаются разъяснения по существу поставленных вопросов, возможные варианты разрешения проблемы, при необходимости организуется личный прием. В случае, если для предоставления развернутого ответа специалисту требуется время, заявителю предлагается обратиться с письменным заявлением в аппарат омбудсмена. По вопросам, решение которых не входит в компетенцию Уполномоченного, автору обращения разъясняется, куда ему следует обратиться, а также предлагается алгоритм дальнейших действий. - Минувший 2022 год стал юбилейным и для института Уполномоченного Омской области по правам человека: 15 лет назад был принят Закон Омской области, создавший правовые основы ведомства, главная цель которого – обеспечение, соблюдение и уважение государственными органами и органами местного самоуправления, должностными лицами и государственными служащими прав и свобод человека и гражданина. Благодаря пониманию и поддержке исполнительной и законодательной власти Омской области, общественности за этот период накоплен богатый опыт по выявлению и устранению проблем в области защиты прав человека, выстроено взаимодействие с органами государственной власти и общественными организациями, ведется непрерывная работа по правовому просвещению и консультированию населения. За прошедшие годы в адрес института Уполномоченного Омской области по правам человека поступило почти 32 тысячи писем и обращений жителей региона, и специалисты аппарата продолжают делать все возможное, чтобы ни одно из них не осталось без квалифицированной юридической консультации и практической помощи, – отметила Уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова.