В Омской области с 1 марта в два раза вырос размер оклада у молодых педагогов

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области с 1 марта 2023 года молодым педагогам, работающим в школах, детсадах и учреждения дополнительного образования, 2 раза увеличили оклад. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Бурков.

По словам главы региона, данная мера социальной поддержки была принята в рамках мероприятий, приуроченных Году педагога и наставника, который ранее объявил президент РФ Владимир Путин.

— Открывая Год педагога и наставника, глава государства особенно подчеркнул, что нам нужно искать наилучшие решения, направленные на повышение социального статуса учителей. Они вносят значительный вклад в успех и достижения страны. Считаю, что повышение оклада молодым педагогам — необходимый материальный стимул для тех, кто выбрал эту благородную профессию, — отметил Александр Бурков.

Напомним, в этом году материальную поддержку получат и медицинские работники. Размер выплаты составит до 18 тысяч рублей в зависимости от медучреждения и других факторов.

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