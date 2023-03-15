На инициативные проекты омичей хотят потратить 95 миллионов рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

95 миллионов рублей хотят потратить на инициативные проекты омичей. Об этом в своем телеграм-канале заявил мэр Сергей Шелест.

- Эффективная бюджетная политика позволяет нам существенно - еще на 100 миллионов рублей - снизить расходы на обслуживание муниципального долга. Соответственно, у нас появляются дополнительные ресурсы для решения важных задач, в том числе в сфере благоустройства, - пояснил градоначальник.

Таким образом, 45 млн рублей будут направлены на реализацию инициативных проектов горожан. Правда, это пока только предложение. Его должны одобрить депутаты Горсовета. Сейчас на получение средств претендуют 23 территории.

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