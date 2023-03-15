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НовостиОбщество15 марта 2023 5:40

В Омске возле ТК «Триумф» появится снегоплавильная станция

Чиновники уверены, что в центр города будет удобнее всего возить снег
Андрей ОБНОРСКИЙ
Свозить снег к установке будут из Центрального и Советского округов.

Свозить снег к установке будут из Центрального и Советского округов.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Снегоплавильная станция появится в Омске возле ТК «Триумф». Этот вопрос обсуждался 15 марта на заседании комитета по вопросам ЖКХ в омском Горсовете.

По словам начальника управления дорожного хозяйства Галины Зурнаджан, это место - совсем недалеко от центра города будет удобным для подвоза снежных залежей. Также на этой территории расположен коллектор, который обладает необходимой мощностью для использования оборудования.

Строить объект начнут совсем скоро. А пока подрядчик занимается разработкой проектной документации.

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