Власти решили реконструировать убежища в Омской области

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Омской области реконструировать убежища решили местные власти. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

13 марта определен подрядчик на капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны в районном поселке Марьяновка. Согласно документации, помещение рассчитано на 160 человек площадью 243 «квадрата».

В течение 90 дней подрядчик должен сделать проект и просчитать смету выполнения работ.

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