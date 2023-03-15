Власти решили реконструировать убежища в Омской области

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
В Омской области реконструировать убежища решили местные власти. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».
13 марта определен подрядчик на капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны в районном поселке Марьяновка. Согласно документации, помещение рассчитано на 160 человек площадью 243 «квадрата».
В течение 90 дней подрядчик должен сделать проект и просчитать смету выполнения работ.
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