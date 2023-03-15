Омский «Авангард» встретится с «Металлургом» в матче плей-офф Восточной конференции

Фото: ХК «Авангард»
В матче плей-офф Восточной конференции омский «Авангард» встретится с «Металлургом». Магнитогорская команда вышла во второй раунд Кубка Гагарина.
Накануне «Металлург» со счетом 4:3 в овертайме обыграл «Автомобилиста».
Напомним, омская команда прошла в 1/2 финала после серии матчей с новосибирской «Сибирью». Ястребы вели со счетом 4-1 в серии.
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