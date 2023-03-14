В Омске детям бесплатно покажут новинки короткометражных мультфильмов

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новинки короткометражных мультфильмов бесплатно покажут детям в Омске. Об этом сообщила горадминистрация.
Киносеансы пройдут в рамках XI фестиваля «Открытая Премьера». Оргкомитетом сформированы сборники мультиков для малышей, младших школьников, подростков и семейного просмотра.
Показывать мультики будут в Доме кино, ДК им. Красной гвардии, КДЦ «Иртыш», ЦКСР «Береговой», ДК «Железнодорожник», Центре досуга «Меридиан», Омских муниципальных библиотеках.
Познакомиться с репертуаром можно на официальных сайтах культурных организаций.
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru