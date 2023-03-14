Ветеран боевых действий Анатолий Темирев возглавил Одесскую ЦРБ в Омской области

Фото: минздрав Омской области
В Омской области Одесскую ЦРБ возглавил ветеран боевых действий Анатолий Темирев. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Темирев родом из Омска, в профессии уже 19 лет. Начал учебу в омском медицинском вузе, на четвертом курсе перевелся в Томский военно-медицинский институт. В 2014 году проходил профессиональную переподготовку в Дальневосточном государственном медицинском университете МЗ РФ.
Ветеран боевых действий. Награжден медалью Суворова.
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