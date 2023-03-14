Зампред Чечено-Ингушской диаспоры в Омске отпущен под домашний арест до 12 мая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До 12 мая под домашний арест отпущен зампред Чечено-Ингушской диаспоры в Омске Альви Джабраилов. Об этом сообщает БК55.

Он пробыл в СИЗО несколько месяцев, а точнее - с сентября 2022 года. Тогда Джабраилова и еще семь человек были задержаны опергруппой ФСБ и Росгвардии.

Мужчину подозревают в вымогательстве совершенному организованной группой в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено 14 сентября после заявления одного из крупных омских фермеров.

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