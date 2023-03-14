Экс-глава Горьковского поселения купил молокозавод бывшего омского депутата Головачева

Комплекс бывшего депутата-банкрота не могли продать два года.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Молокозавод бывшего омского депутата Сергея Головачева купил экс-глава Горьковского поселения Владимир Максимов. Об этом сообщают «Коммерческие вести».
Торги обошлись нынешнему владельцу в 2,15 млн рублей, хотя ранее конкурсный управляющий выставлял лот за 5,8 млн.
К слову, ООО «Свинокомплекс «Ударный» - это только юридическое название. Компания же в свое время занималась другими видами животноводства.
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