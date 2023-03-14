Салон красоты известного омского стилиста выставлен на продажу за 20,5 млн рублей

Фото: ЦИАН

За 20,5 млн рублей выставлен на продажу салон красоты известного омского стилиста Вадима Батурина. Объявление появилось на сайте по реализации недвижимости.

Помещение на 216 «квадратов» располагается на пятом этаже бизнес-центра «Гостиный двор» по адресу: проспект Карла Маркса, 32.

- Очень атмосферное место, подойдёт под различные сферы деятельности, а главная изюминка этого помещения в том, что в вашем распоряжении находиться эксплуатируемая крыша, на которой вы сможете реализовать свои смелые бизнес фантазии, будь то уютное кафе под открытым небом или креативная фотостудия, — сказано в объявлении.

Продавец также подчеркнул, что ежемесячная прибыль салона составляла 100 тысяч рублей.

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