В омском воздухе по улице 10 лет Октября зафиксировали превышение сероводорода

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двукратное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода было зафиксировано в Омске на улице 10 лет Октября, сообщили в пресс-службе минприроды Омской области.

- Сегодня ночью на автоматизированном посту на улице 10 лет Октября было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода (2 ПДК). Информация о превышениях направлена в Росприроднадзор, - рассказали в ведомстве.

Сейчас Омск занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. В связи с этим город включили в нацпроект «Чистый воздух», который призван проконтролировать, как крупные предприятия справляются со снижением своих выбросов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru