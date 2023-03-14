20 марта омская торгово-промышленная палата обсудит с предпринимателями сферу туризма и путешествий

ТПП Омской области для совместного обсуждения событий 2022 года и перспектив участников рынка туризма и путешествий на предстоящий период приглашает заинтересованных предпринимателей 20 марта 2023 года на встречу - ретроспективу «Год 2022: год больших перемен в сфере туризма. Что дальше?».

Мероприятие реализуется по заказу минэкономики Омской области и центра «Мой бизнес» Омской области (Фонд поддержки предпринимательства Омской области) по нацпроекту о поддержке малого и среднего предпринимательства. Организаторы мероприятия – ТПП Омской области, Омский государственный технический университет.

В программе открытой сессии:

Модератор встречи – Исаева Елена, помощник проректора по дополнительному образованию ОмГТУ, бизнес-тренер-фасилитатор.

Дата и время проведения: 20 марта 2023 г. с 15:00 до 18:00 часов.

Место проведения: Точка кипения ОмГТУ, г. Омск, проспект Мира, 11А, зал «Знание».

Участие в мероприятии бесплатное! Регистрация обязательна!

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://leader-id.ru/events/404493

Дополнительные инструкции для регистрации на платформе Leader ID можно найти по ссылкам:

https://vk.com/@point.omsk-kak-zaregistrirovatsya-na-platforme-leader-id

https://vk.com/@point.omsk-kak-zaregistrirovatsya-na-platforme-leader-id-i-podat-zayavk

Координатор: Ершова Елена Александровна, советник президента ТПП Омской области, тел.: (3812) 24-54-61