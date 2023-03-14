Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Омске ниже на 44% эпидпорога

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский Роспотребнадзор рапортовал о том, что заболеваемость в регионе за минувшую календарную неделю снизилась на 30%.

- С 6 по 12 марта в Омской области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составил 37,9 на 10 тысяч населения. Это на 44% ниже установленного эпидемического порога и на 28,6% ниже уровня заболеваемости, отмеченного на предыдущей неделе, - сообщает сайт ведомства.

Вирусы гриппа среди выявленных составили 27,3%, при этом отмечались только вирусы гриппа В. Вирусы негриппозной этиологии составили 72,7%, бокавирусы — 9,1% и COVID-19 — 18,2%.

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