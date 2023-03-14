В Омской области молзавод свинокомплекса «Ударный» купил экс-глава Горьковского поселения

Фото: Мария АНАНОВА

В Омской области на торгах в форме публичного предложения конкурсному управляющему ООО «Свинокомплекс Ударный» удалось продать один из имущественных комплексов предприятия-банкрота, сообщают «Коммерческие вести».

Комплекс по переработке молока в рабочем посёлке Горьковское приобрёл предприниматель из Горьковского района и бывший глава Горьковского сельского поселения Владимир Максимов. Он приобрел лот за 2,15 миллиона рублей. Комплекс по переработке молока не могли продать в течение двух лет, с весны 2021 года. Изначально он выставлялся на аукцион за 5,8 миллиона рублей.

Ранее разорившийся свинокомплекс был основан бывшим депутатом Заксобрания Сергеем Головачевым.

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