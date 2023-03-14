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НовостиОбщество14 марта 2023 10:39

У омского ТЮЗа демонтировали скульптуру Дон Кихота для доработки скульптором Капраловым

Омский скульптор и художник Александр Капралов добавит в композицию Санчо Пансо
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: минкульт Омской области.

Фото: минкульт Омской области.

Накануне у омского ТЮЗа была демонтирована скульптура извнестного литературного персонажа Дон Кихота. Напомним, дизайн фигуры был разработан дизайнером Игорем Вахитовым и выполнен скульптором Александром Капраловым. Открытие памятника состоялось 6 августа 2000 года, ко Дню города.

Скульптуру отправят художнику Александру Капралову в мастерскую, которая располагается в Москаленках. Как рассказали в региональном минкульте, для безопасной транспортировки Дон Кихоту пришлось отрезать туловище и копье.

По замыслу автора, спустя 23 года, у реконструированного здания театра должна будет появиться вторая фигура - спутника идальго Санчо Пансо.