В 2023 году в Омске будет отремонтировано 1,5 км трамвайных путей почти за 41 млн рублей

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Омское муниципальное предприятие «Электрический транспорт» сообщает, что в 2023 году в городе проведут капитальный ремонт трамвайных путей. Для этих целей предприятием инициированы процедуры закупки шпал, рельсов и комплектов трамвайных стрелок. Общая начальная цена всех контрактов составляет 40,76 млн рублей.

- Капитальный ремонт трамвайных путей — это огромный комплекс мероприятий, включающий в себя полный цикл работ, начиная от очистки путей от грунта с последующей заменой всех элементов пути: рельсов, стрелок, шпал и крепежей. Капитальный ремонт проводится с целью обеспечения безопасного движения трамвайных вагонов, — рассказал начальник филиала «Служба пути» Константин Прокопенко.

Как отметили в «Электрическом транспорте», в 2021 году был проведён капитальный ремонт трамвайных путей общей протяженностью 1,5 км, в 2022 году — 1,3 км. В текущем году будет отремонтировано более 1,5 км путей.