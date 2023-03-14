Омский депутат Аркадий Лунев был уволен с поста директора АО «Электротехнический комплекс» и ООО «ТГКом»

Фото: сайт Омского горсовета.

Накануне в ЕГРЮЛ были внесены записи о смене руководителя в двух компаниях известного омского предпринимателя Евгения Реддиха. Начиная с марта депутат Омского горсовета Аркадий Лунев больше не является директором АО «Электротехнический комплекс» и ООО «ТГКом». Теперь ими руководит сам собственик.

- Известно, что с прошлого года ЭТК находится в процессе реорганизации — из АО в ООО. На ноябрьском общем собрании, где решался этот вопрос, акционеры, к слову, проголосовали за избрание директором нового ООО Аркадия Лунева. Однако сейчас, спустя 4 месяца после этого, Лунев оставил свой пост, - сообщает «Новый Омск».

Первая компания занимается передачей электроэнергии и техприсоединениями к распределительным электросетям, вторая - производством пара и тепловой энергии.

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