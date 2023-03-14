Омская мэрия получила согласие депутатов горсовета на концессию ДК Козицкого

Фото: Ярик Ковалев.

В Омском горсовета прошел комитет по муниципальной собственности, где депутаты рассмотрели поправки в перечень объектов, готовых к сдаче по договору концессию. В этот список рекомендовано включить Дворец культуры имени Козицкого общей площадью 5015 квадратных метров. ДК находится в запущенном состоянии и давно не используется, но депутаты не первый год лелеют надежду восстановить его при участии концессионера. Как сообщал директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня, объектом интересуются, его смотрят, но концессионер все еще не найден.

- Объект, предлагаемый для концессионного соглашения, достаточно известный. Мы не теряем надежды найти для него инвестора. Будем выставлять его на концессию, чтобы не сносить, а восстановить, – отметил Махиня.

Летом прошлого года депутаты обсуждали вопрос о вложении в реконструкцию здания 200 миллионов рублей. Какой сумма будет спустя время - неизвестно.

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