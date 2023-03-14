Омские оборонные предприятия готовы принять 2400 сотрудников

В кадровом центре «Работа России» специалисты департамента управления персоналом производственного объединения «Полет» провели собеседование с соискателями и пригласили для трудоустройства 15 претендентов. Это ключевой работодатель четвертой ярмарки вакансий. Предприятие входит в пятерку мировых лидеров в области космических технологий. Объем работы в рамках гособоронзаказа распланирован на ближайшие 9 лет. Только на текущий год потребность в дополнительных специалистах составляет 1000 рабочих мест. Это монтажники электрооборудования, операторы станков с числовым программным управлением, фрезеровщики, токари, сварщики и другие специалисты. Оплата труда сдельная, от 46 тысяч до 100 тысяч рублей.

- Сейчас, когда оборонный сектор переживает сильный подъем, на рынке труда существенно вырос спрос на большинство рабочих специальностей, – комментирует руководитель департамента занятости населения министерства труда и социального развития Омской области Олеся Кайль, – Для предприятий важно набрать людей достаточно оперативно, чтобы уложиться в сроки государственного оборонного заказа.

Следующая ярмарка вакансий на предприятия оборонно-промышленного комплекса состоится 17 марта в Омске в кадровом центре «Работа России», который расположен по улице Тарская, 11. Об условиях труда и рабочих местах расскажут представители Омского НИИ приборостроения.

Пока кадровая потребность предприятий омского оборонно-промышленного комплекса в людях – 2,4 тыс. человек. С 1 января 2023 года на заводы трудоустроены более 1,7 тыс. человек.