Омский губернатор Бурков посетил строящуюся школу на Космическом проспекте

Новая школа на 1122 места возводится в густонаселённом спальном микрорайоне Октябрьского округа. На строительной площадке побывал Губернатор Александр Бурков. Объект ведёт компания «Строительные материалы Сибири». Представители подрядчика заверили главу региона, что для выполнения работ обеспечены всеми необходимыми материалами, преимущественно местного производства. Строительная готовность объекта — более 40 %. Темпы производства работ соответствуют утверждённому графику. Задача стоит к маю закрыть тепловой контур. Срок завершения работ по контракту – декабрь 2023 года.

Сейчас на объекте ведется кирпичная кладка стен и перегородок цокольного, 1, 2 и 3-го этажей, устройство плит перекрытия, монтаж металлоконструкций балок, устройство шахты лифта, сетей электроснабжения, вентиляции, канализации, монтаж окон учебных блоков и витражей спортивного зала.

На объекте задействовано более 100 человек. В закрытых контуром помещениях уже идут штукатурные работы. Выполнен дизайн – проект внутренних интерьеров, в соответствии с ним ведётся подбор отделочных материалов, включая кафельную плитку.

Представляя Александру Буркову дизайн-проект, специалисты обратили внимание на то, что в лестничных холлах предусмотрели облицовку стен именно плиткой, пояснив, что это прагматичное решение, в котором опирались на опыт реализации подобных проектов в других регионах. «Консультируясь с коллегами, выяснили, что нарекания к отделке чаще всего связаны с тем, что школьники обтирают стены рюкзаками. Мы постарались эти места максимально защитить, чтобы отделка была долговечной и красивой, не приходилось часто ремонтировать», — рассказали представители подрядчика.

В здании школы предусмотрено 44 учебных класса, спортивный зал, библиотека, актовый зал, административно-бытовые помещения, пищеблок и обеденный зал.

- Этот объект мы начали в прошлом году с проектирования. Готовность сейчас составляет уже 40%. Объект непростой с точки зрения привязки: очень сжатая стеснённая территория в плотной жилой застройке, но, тем не менее, проектировщики школу сумели здесь «посадить». По контракту срок окончания строительства объекта стоит 20 декабря текущего года, - прокомментировал губернатор.