Госавтоинспекция предупредила водителей и пешеходов о гололедице на дорогах

Фото: Иван МАКЕЕВ

Госавтоинспекция предупреждает омских водителей и пешехода о гололедице на дорогах. Ледяная корка на проезжей части образуется вследствие наблюдающихся на территории региона перепадов температур.

Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию, избегать из излишних маневров и резкого торможения, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, а также строго следовать требованиям дорожных знаков. При проезде путепроводов, эстакад, мостов стоит быть аккуратными, так как в этих местах наиболее вероятно возникновение гололедицы.

— Прежде чем переходить через дорогу – остановитесь и убедитесь, что водители вас точно увидели и пропускают. И конечно же – ни в коем случае не переходите через дорогу в неположенном месте, — рекомендуют пешеходам в Госавтоинспекции.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, на дорогах региона будет по-прежнему скользко до пятницы точно.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru