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НовостиОбщество14 марта 2023 6:18

В Омском районе с 13 марта отменили карантин по бешенству

Он действовал ровно два месяца — с 13 января
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской районе в понедельник, 13 марта, был отменен введенный в середине января карантин по бешенству.

Указ губернатора Омской области, отменяющий действие ограничительных мер на территории очага бешенства, был опубликован на портале правовой информации.

Напомним, карантин был введен на территории в радиусе 600 метров от 25 километра Черлакского тракта в Омском районе, где было обнаружено зараженное животное.

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