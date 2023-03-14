В Омском районе с 13 марта отменили карантин по бешенству

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской районе в понедельник, 13 марта, был отменен введенный в середине января карантин по бешенству.

Указ губернатора Омской области, отменяющий действие ограничительных мер на территории очага бешенства, был опубликован на портале правовой информации.

Напомним, карантин был введен на территории в радиусе 600 метров от 25 километра Черлакского тракта в Омском районе, где было обнаружено зараженное животное.

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