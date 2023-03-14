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НовостиОбщество14 марта 2023 5:58

В Омской области суд обязал администрацию Тюкалинска установить мусорные баки у жилого дома

Местные власти не реагировали обращения жителей одного из домов в городе, пока в дело не вмешалась прокуратура
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: Станислав Надалинский («Архив-КП»)

Фото: Станислав Надалинский («Архив-КП»)

Суд удовлетворил иск прокуратуры обязал администрацию Тюкалинска установить мусорную площадку возле одного из жилых домов.

Ранее жители дома обращались в городскую администрацию, однако проблему чиновники так и не решили. Тогда они написали обращение в прокуратуру.

Как установило надзорное ведомства в ходе проверки, площадка с мусорными контейнерами отсутствовала в пределах 100 метров от дома заявителей, что нарушает санитарно-эпидемиологические правила. Чтобы просто выкинуть мусор пенсионерам приходится преодолевать значительное расстояние.

Тюкалинский районный суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал властей оборудовать мусорную площадку в соответствии с законом в течение 4 месяцев.

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