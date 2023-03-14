В Омске открыли две мемориальные доски военнослужащим, погибшим в ходе СВО

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске накануне открыли мемориальные доски Александру Хохлову и Станиславу Черкашину, погибшим при исполнении служебного долга в ходе СВО.

Памятные доски были установлены на фасаде здания «Казачья кадетская школа-интернат среднего общего образования имени Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова». В мероприятии, посвященном открытию мемориалов, приняли участие представители исполнительной власти, Сибирского казачьего войска, Омского автобронетанкового инженерного института, а также педагоги, руководство и обучающиеся образовательного учреждения, родственники и друзья погибших.

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Командир танковой роты Александр Хохлов погиб вместе со своим экипажем 12 марта 2022 года при штурме Мариуполя. Командир танкового батальона Станислав Черкашин погиб в результате огневого налета. За проявленные мужество, самоотверженность в ходе исполнения воинского долга оба были посмертно награждены орденом Мужества.

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