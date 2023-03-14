Жительница Омска едва не лишилась «Лексуса» за долги по ЖКХ в 200 тыс рублей

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Омской области.

Жительница Октябрьского округа чуть не лишилась «Лексуса» из-за крупных долгов за коммунальные услуги. Омичка не платила за горячую воду и отопление на протяжении двух лет. За это время долг достиг 200 тысяч рублей.

Когда судебные приставы пришли к должнице уведомить об аресте ее имущества — автомобиля Lexus RX 350, ее самой и какого-либо другого дома не оказалось. Позже выяснилось, что все-таки за дверью квартиры находился ее муж. Супруг неплательщицы показался приставам, когда внедорожник, припаркованный во дворе многоэтажки, погрузили на эвакуатор.

Мужчина набросился на сотрудников ведомства с криками, надеясь спасти имущество своей жены от ареста. Однако вскоре он успокоился и попросил приставов не эвакуировать автомобиль, убедив их, что в ближайшее время оплатить имеющуюся задолженность. Когда омич понял, что помещения транспортного средства на штрафстоянку не избежать, то изъявил желания доставить его туда самостоятельно.

— По приезде в специализированную организацию мужчина, являющимся также солидарным должником, сообщил о своем желании оплатить весь общий долг за услуги ЖКХ, в том числе и неоплаченные его супругой штрафы ГИБДД. Получив необходимые сведения для оплаты долга, проследовав в один из филиалов банка, гражданин оплатил всю задолженность, после чего смог вернуться домой на автомобиле своей супруг, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Омской области.

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