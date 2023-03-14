В Ленинском округе Омска продолжают рекультивацию мусорного полигона за 3,6 млрд руб

Фото: скриншот видео
В Омске продолжают рекультивацию свалки твердых бытовых отходов в Ленинском округе. Мэр Сергей Шелест показал в своем телеграм-канале, что сейчас происходит на полигоне.
По словам градоначальника, работы идут в точном соответствии с графиком и будут завершены до мая 2024 года.
Напомним, на рекультивацию свалки ТБО в Ленинском округе по национальному проекту «Экология» были направлены 3,6 миллиарда рублей.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru