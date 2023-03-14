В Ленинском округе Омска продолжают рекультивацию мусорного полигона за 3,6 млрд руб

Фото: скриншот видео

В Омске продолжают рекультивацию свалки твердых бытовых отходов в Ленинском округе. Мэр Сергей Шелест показал в своем телеграм-канале, что сейчас происходит на полигоне.

По словам градоначальника, работы идут в точном соответствии с графиком и будут завершены до мая 2024 года.

Напомним, на рекультивацию свалки ТБО в Ленинском округе по национальному проекту «Экология» были направлены 3,6 миллиарда рублей.

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