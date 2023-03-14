Губернатор Омской области Александр Бурков проинспектировал детсады в районах

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В понедельник, 13 марта, губернатор Омской области Александр Бурков проинспектировал детские сады в Черлакском и Омском районе.

Первой точкой маршрута главы региона стал детсад комбинированного вида «Иртышский», расположенный Омском районе. Новый корпус дошкольного учреждения ввели в эксплуатацию 28 февраля 2023 года. Для ребятишек он откроет свои двери с 1 сентября. Здание было построено по нацпроекту «Демография» и за счет инвестора — ЗАО «Иртышская птицефабрика». На оснащение садика было потрачено более 12,5 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Второй точкой маршрута стал Солянский детский сад №1 на 122 места, где в 2022 году проведен капитальный ремонт. Существенный вклад в обновление здания учреждения, построенного в 1963 году, внесло руководство компании ООО «Соляное». Оно направило на эти цели 35 миллионов рублей. Эти средства пошли на облицовку фасада и ремонт кровли. Во время капремонта в здании заменили инженерные сети, установили окна ПВХ, входные и межкомнатные двери, отремонтировали пищеблок.

В 2022 году еще 12 миллионов из областного бюджета были выделены на материально-техническое оснащение садика. На эти деньги были приобретены мебель, оргтехника, кухонный и хозяйственный инвентарь, сантехника.

— С большим уважением отношусь к бизнесу, который участвует в создании социальной инфраструктуры в своих районах. Так, в 2019 году директор птицефабрики «Иртышской» Анатолий Васильевич Беззубцев своим участием в строительстве детского сада задал тренд на такое сотрудничество. Бизнес готов софинансировать строительство и реконструкцию соцобъектов. Ещё один положительный пример — в селе Соляном Черлакского района Виктор Яковлевич Белёвкин сам вышел с инициативой и провёл капитальный ремонт детского сада. Это шаг социально ориентированного бизнеса, — отметил Александр Бурков.

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