Поломка поезда спровоцировала пробку на железнодорожных путях в Омске

Фото: Виталий КАРНАУХ
На железнодорожных путях в Омске спровоцировала пробку поломка поезда. Об этом сообщает транспортная прокуратура.
Инцидент произошел 13 марта около часу дня на улице 1-я Путевая. Локомотив остановили на ж/д переезде.
– При этом допущена задержка в движении грузовых поездов продолжительностью около 2 часов. В настоящее время движение поездов восстановлено, – сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Прокуратура готовит проверку безопасности движения и эксплуатацию железнодорожного транспорта.
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