ГК «Энергосистемы» закончит омский недострой на 11-й Ремесленной к октябрю 2023 года

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К октябрю 2023 года омский недострой на 11-й Ремесленной закончит ГК «Энергосистемы». Об этом сообщает региональный минстрой.

Подрядчик из Санкт-Петербурга должен сдать объект в октябре 2023 года. На достройку от регионального Фонда защиты прав дольщиков он получил 190 млн рублей.

Напомним, строительство здания началось в 2007 году, но стройфирма обанкротилась. Согласно проекту, в доме 59 квартир: 40 однокомнатных и 19 двухкомнатных. Свои квадратные метры до сих пор ждут 52 дольщика.

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