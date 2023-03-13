После массово пробитых шин на омских дорогах мэр Шелест рассказал о причинах происшествий

Под мостом у телецентра в Омске в выходной день скопилась очередь из автомобилей с пробитыми на дороге шинами. Фото: соцсети.

После того, как несколько автолюбителей в выходные умудрились один за другим пробить колеса на машинах под мостом у телецентра, на их жалобы в социальных сетях отреагировал мэр города Сергей Шелест. Градоначальник подчеркнул, что к состоянию дорог каждую весну имеются нарекания. Причины объективны и хорошо известны. Практически ежедневно в течение суток происходят переходы температур через ноль. При дневной оттепели талая вода попадает даже в мельчайшие трещины.

- Ночью температура понижается до минусовых отметок - вода замерзает и расширяется. Появляются разрывы и выбоины. Конечно, имеет значение и интенсивность транспортного потока. На участках с повышенной нагрузкой негативные явления будут развиваться быстрее. Пока погода не позволяет работать с горячим асфальтом. Поэтому дорожники используют инертные материалы: щебень и асфальтобетонный гранулят. Так, например, локальный аварийно-восстановительный ремонт инертными материалами провели на улицах Заозерной и Березовой. В ближайшее время рабочие планируют устранить повреждение дорожного полотна на пересечении улиц Думской и проспекта Карла Маркса, Сыропятском тракте, улице Дианова, - написал Шелест в своем telegram-канале.

В конце марта власти планируют запустить работу муниципального асфальтобетонного завода. А в начале апреля стартуют комиссионные обследования магистралей, ранее отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». У подрядчиков есть гарантийные обязательства: они должны будут их выполнить.