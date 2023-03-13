Рядом с ТЭЦ-5 в Омске продают мини-отель за 30 миллионов рублей

Фото: сайт объявлений.

В региональном разделе сайта бесплатных объявлений появилось предложение о продаже готового бизнеса – гостиницы в центре города, по адресу улица 10 лет Октября, 219 к.2. Примечательно, что по соседству с объектом недвижимости расположен ТЭЦ-5 по адресу улица 10 лет Октября, 219/2. При этом собственник заявляет цену 29,9 миллиона рублей.

- Номера – от эконом до бизнес! Мебель и техника – в идеальном состоянии! На первом этаже есть кухня, оборудованная всем необходимым, прачечная для тех, кто долго проживает. После суетного дня можно отдохнуть в нашей бане, которая тоже расположена на первом этаже! Основные номера расположены на втором этаже, – красочно заявлено в объявлении.

Гостиница «Комфорт» была открыта в 2018 году. Двухэтажное здание позиционируется как мини-отель на 15 номеров различного класса. Цена пребывания для гостя составляет от 1 300 до 3 800 рублей. У гостиницы - постоянная клиентура, но 20 соток можно перепрофилировать и под другой вид деятельности.