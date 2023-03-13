Омские дорожники продолжают борьбу с гололедицей на улицах города

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Омские дорожники продолжают борьбу с гололедицей в городе. На фоне перепадов температура воевать с льдом становится все труднее.
В Омске круглосуточно дежурит пескоразбрасывательная техника, которая готова в любой приступить к работе при необходимости. С начала сезона по зимнему содержанию дорог на улицы города были сброшены 68,5 тысяч тонн антиобледенителей.
Кроме обработки проезжей части и пешеходных зон, дорожники продолжают вывоз снега, срезку колейности и снежно-ледяного наката, а также очистку ото льда остановок общественного транспорта и подходов к пешеходным зонам.
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