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НовостиОбщество13 марта 2023 9:01

Роспотребнадзор: в Омской области за год ухудшилось качество хлеба

За 2022 год из продажи изъято 69 килограммов некачественного хлеба, выпечки и кондитерских изделий
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты омского Роспотребнадзора сообщили, что в 2022 году в регионе значительно ухудшилось качество выпускаемого хлеба. Всего за год сотрудники ведомства 179 раз проверяли предприятия по производству и продаже хлеба. Появился неутешительный результат, по крайней мере, по сравнению с 2021 годом.

- Отобрано и исследовано 708 проб хлебобулочных, кондитерских и мукомольно-крупяных изделий. Удельный вес нестандартных проб по физико-химическим показателям составил 0,7% (2021 г. — 0,8%). Ухудшилось качество продукции по микробиологическим показателям: 2,0% за 2021 год против 2,2% за 2022 год, — сообщили в Роспотребнадзоре.

В прошлом году сотрудники ведомства изъяли 17 партий кондитерских изделий общим весом 16,8 килограммов, 23 партии мукомольно-крупяных изделий общим весом 52,1 кг. Нарушителей привлекли к ответственности — всего за год составили протоколов на сумму 132 тысячи.