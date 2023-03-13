В Омске увеличили мощность газовой котельной, отапливающей микрорайон «Амур-2»

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Группа компаний «Стройбетон» увеличила мощность своей газовой котельной на улице Байдукова в микрорайоне «Амур-2» с 39 до 55 МВт.

Как рассказал в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест, котельная сейчас отапливает 60 жилых домов, школу и детский сад, расположенные на территории микрорайона.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

— Инвестиционная емкость проекта составляет около 180 миллионов рублей. Важно, что широко использовалось оборудование не просто российского, а именно омского производства. Также на предприятии завершается внедрение современной SCADA-системы автоматизации и диспетчеризации. Она повысит надежность работы котельной, положительно скажется на ее энергоэффективности, — отметил градоначальник.

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