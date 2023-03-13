Омский губернатор Бурков посетил стройплощадку школы на 1122 места в «Ясной Поляне»

Фото: телеграм-канал Александра Буркова.

Сегодня, 13 марта, губернатор Омской области Александр Бурков провел выездное совещание на стройплощадке школы на 1122 места в микрорайоне «Ясная Поляна». На строительство образовательного учреждения в пригороде Омска из бюджета выделили 1,1 миллиарда рублей.

Глава региона поставил задачу завершить работы на объекте в июле 2024 года, чтобы 1 сентября ребятишки сели за парты. В июне того же года в микрорайоне должен открыться и детский сад на 310 мест.

— Новая школа и детский сад откроют перспективы для развития микрорайона «Ясная Поляна», — заявил Александр Бурков.

Фото: телеграм-канал Александра Буркова.

К строительству школы подрядчик — московская компания ООО «Капитал Развитие» — приступил еще в конце февраля 2023 года. На данный момент на стройплощадке забиты 39 свай. На следующий понедельник, 20 марта, запланировано их испытание. Примечательно, учреждение возводят по тому же проекту, что и школу в микрорайоне «Амурский-2».

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