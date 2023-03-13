В Омске продают купеческий особняк за 45 миллионов рублей

Фото: Авит.ру

За 45 млн рублей в Омске продают купеческий особняк. Объявление появилось на сайте по продаже недвижимости.

Здание площадью 762 квадратных метра расположено по адресу: улица Учебная, 82. Дом, построенный в 1900-е годы, является памятником истории и культуры.

По словам продавца, особняк находится в хорошем состоянии - в прошлом году был произведен капремонт. После покупки помимо здания новому владельцу достанется еще и 16 соток земли в центре города и гараж. Использовать помещения можно под ведение бизнеса.

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