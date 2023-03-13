В Омске с 13 марта на маршруте №12 будут работать дополнительные троллейбусы

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске с 13 марта на маршруте №12 («Завод им. Попова» — «Железнодорожный вокзал») будут работать дополнительные троллейбусы.

В будние дни по маршруту будут курсировать на четыре троллейбуса больше, чем прежде, а по выходным — на два. Благодаря этому интервал движения сократится с 13 до 8 минут и с 12 и до 10 минут соответственно.

Как пояснили в департаменте транспорта, данное решение было принято с учетом многочисленных обращений омичей и результатов исследования пассажиропотока.

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